Свыше пяти тысяч столичных организаций получат от мэра Москвы Сергея Собянина рекомендации перевести сотрудников на удаленную работу, заявил журналистам РИА Новости первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай. По словам Булая, решение о переходе на удаленную работу способствует тому, чтобы люди избегали социальных контактов, для собственной же безопасности.

Россияне рассказали, в каком режиме работают сейчас

Аналитики Рамблера выяснили, что в данный период времени 63% россиян работают в обычном режиме, 17% опрошенных не работают в принципе. Остальные участники работают или планируют работать удаленно. Так, 14% проголосовавших перешли на данный режим работы весной, 3% так работают уже давно (начали до пандемии). 2% россиян только сейчас планируют перейти на дистанционный формат работы. 1% участников работают в таком формате с осени.

Россияне сказали, как много сотрудников в их компаниях перевели на «удаленку»

35% россиян ответили, что их организации перевели более 20 сотрудников на дистанционный формат работы. 33% заявили о том, что никто в их компаниях не перешел на удаленный режим. 14% проголосовавших сейчас не работают. 8% россиян ответили, что их организации перевели до 5 сотрудников на удаленный режим работы, руководство 5% опрошенных перевело до 10 человек, а руководство остальных 5% перевело до 20 человек.

Компании не готовы переводить сотрудников на «удаленку»

39% россиян заявили о том, что их компании не готовы к переводу людей на удаленный режим работы. Об этом свидетельствуют результаты исследования. 37% опрошенных считают, что их организации, напротив, к этому абсолютно готовы. 14% проголосовавших не работают. А 10% пока не определились с ответом.

Компании следят за соблюдением санитарных правил

Опрос показал, что компании, в которых работают россияне, следят за соблюдением санитарных правил. Так, 45% опрошенных заявили о том, что их организации активно за этим следят, а руководство 25% участников допускает ошибки в соблюдении данных правил, однако не забывают про безопасность сотрудников. 16% россиян признались в том, что их организации не соблюдают вообще данные правила. 14% участников в принципе не работают.

Россияне оценили, насколько тщательно соблюдают санитарные правила

Аналитики Рамблера узнали у россиян, насколько тщательно они соблюдают санитарные правила (ношение масок в общественных местах, мытье и дезинфекция рук, а также кожных покровов). Им было предложено выбрать цифру, где 1 — не соблюдают правила вообще, 5 — все выполняют. 27% россиян выбрали цифру «4», 26% выбрали цифру «3», 25% выполняют все санитарные правила — они выбрали цифру «5», 12% не соблюдают их вообще, поэтому выбрали цифру «1». 10% на «2» оценили соблюдение ими санитарных правил.

В исследовании приняли участие 2487 человек.