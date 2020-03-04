Уральские предприятия ММК и НЛМК защищают своих сотрудников от коронавируса. В первую очередь работодатели отменили служебные командировки заграницу. Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты «Ведомости».

«ММК в связи с коронавирусом ограничила служебные командировки в Китай, НЛМК — в Китай и частично в Европу», — рассказали представители предприятий.

Ряд российских компаний отменяют командировки в Китай, Иран, Италию, Южную Корею, Сингапур и Японию. Среди них «Яндекс», Mail.ru Group, Renault, Danone, РЖД и «Газпром».

Согласно результатам опроса, только 25% из 500 опрошенных порталом SuperJob российских работодателей принимают меры для защиты работников. Так, президент «Транснефти» Николай Токарев подписал указ, согласно которому сотрудников с признаками ОРВИ не будут допускать к работе. Кроме того, компания планирует в кратчайшие сроки закупить медицинские тепловизоры для установки на входах в административные здания.

В «Интер РАО», Райффайзенбанк, Росбанк сотрудникам с признаками простудных заболеваний советуют работать дома. В офисах Сбербанка установили дополнительные станции дезинфекции рук, в Тинькофф банке закупили для сотрудников маски, санитайзеры, а в офисе банка дежурит врач несколько дней в неделю. В некоторых компаниях рассказали, что в офисах ежедневно помимо уборки проводится генеральная уборка с обеззараживающими средствами всех контактных поверхностей.

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