Член Ульяновского обкома КПРФ Наири Чатинян поддержал телеведущую и блогера Алену Водонаеву, заявив, что за материнский капитал, предложенный правительством, готовы рожать детей только алкоголики.

«Разве суммарный миллион с лишним за трех детей сподвигнет сейчас ответственных граждан России, а не эту вот алкашню, которая рожает для получения маткапитала? Ну, мне кажется, эта сумма ни о чем», — заявил свою позицию на официальном канале Ульяновского обкома КПРФ Чатинян, его слова приводит портал «Собеседник».

При этом, как отмечает издание, ульяновский коммунист записал в «алкашню и быдло» до 8,5 млн россиян, которые уже подали заявления на получение материнского капитала.

Портал уточняет, что Чатинян является спонсором депутата Государственной думы от КПРФ Алексея Куринного.

Ранее Водонаева призвала «не рожать государству рабов», а также выступила против материнского капитала, из-за которого, по ее мнению, «быдло станет рожать за деньги».

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