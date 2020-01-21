В Москве городские службы перевели на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды. Об этом 21 января сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на слова заммэра столицы Петра Бирюкова.

По прогнозам синоптиков, во вторник, 21 января, в столице ожидается ветер с порывами до 17 м/с, а ночью и утром 22 января прогнозируются мокрый снег и образование гололедицы.

«Городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов», — приводит РИАМО слова Бирюкова.

Под особый контроль, по словам чиновника, взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Столичное управления МЧС России выпустило экстренное предупреждение об усилении ветра до 12–17 м/с. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.

В понедельник, 20 января, в Гидрометцентре спрогнозировали снегопад в Москве. Предположительно, осадки начнутся в среду, 22 января, образуется снежный покров от 2 см до 4 см.