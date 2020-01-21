Комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по обороне и безопасности рекомендовали утвердить Игоря Краснова на должность генерального прокурора России. Об этом во вторник, 21 января, сообщает «РИА Новости».

Рассмотрение кандидатуры Краснова Советом Федерации назначено на 22 января. Этот пункт значится первым в повестке дня.

Ранее 21 января во время встречи с сенаторами профильных комитетов Краснов ответил на их вопросы. Он, в частности, отметил, что не видит необходимости в расширении полномочий прокуроров, а также в каких-либо изменениях после реформы, разделившей следствие и надзор. Краснов подчеркнул, что и Генпрокуратура, и Следственный комитет работают эффективно.

Кандидатуру Краснова на пост генпрокурора 20 января предложил президент России Владимир Путин. В сообщении Кремля указывалось, что Юрий Чайка, занимавший эту должность ранее, ушел на другую работу. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать эту информацию, заявив, что «назначений не последовало».

Краснов с 2016 года занимал должность заместителя главы Следственного комитета, занимался расследованием нескольких резонансных дел. Имеет государственные и ведомственные награды.

Чайка занял должность генпрокурора России в 2006 году, после чего дважды был переназначен.