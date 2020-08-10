Базирующаяся в Нью-Йорке неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» (КЗЖ) призвала власти Белоруссии не мешать прессе освещать события в стране и расследовать случаи нападения на них.

По данным комитета, при освещении беспорядков нападению со стороны полиции в воскресенье подверглись не менее четырех журналистов, не менее пяти были задержаны. Также в понедельник были задержаны не менее трех журналистов в Гродно, уточняет комитет.

«Белорусские власти должны прекратить нападать на прессу, которая освещает протесты, и должны обеспечить, чтобы полицейские, которые нападают на журналистов, были привлечены к ответственности», — заявила Гульноза Саид, координатор программы КЗЖ по Европе и Центральной Азии.

По ее словам, журналисты имеют право освещать важные события в истории страны свободно и в безопасности.

Комитет уточняет, что обращался в этой связи в министерство внутренних дел Белоруссии, но там не ответили на звонок.

Девятого августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно уточненным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набирает 80,08% голосов. Он руководит страной более 26 лет.

Вечером 9 августа в ряде белорусских городов начались массовые несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города.