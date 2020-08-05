Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин назвал разговор президентов Украины и Белоруссии Владимира Зеленского и Александра Лукашенко провокацией, подчеркнув, что Белоруссия продолжает развивать версию о российском вмешательстве и дестабилизации обстановки перед выборами президента 9 августа.

Ранее в среду президенты Украины и Белоруссии Владимир Зеленский и Александр Лукашенко по телефону обсудили вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян, сообщил офис украинского лидера.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в пятницу сообщила, что Киев намерен требовать выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за действия, связанные с участием в конфликте в Донбассе. В ведомстве отметили, что 28 лицам, из которых 9 граждан Украины, объявлено о подозрении по факту участия в террористической организации.

«Это развитие вчерашнего выступления и всех предыдущих слов и действий президента Республики Беларусь, направленных на раскручивание Белоруссией версии о российском вмешательстве, в подготовке дестабилизации в связи с выборами 9 августа президента Республики Белоруссии … Это (Лукашенко — ред.) давно переродившийся в отношении России политик, который ничего лучшего сегодня не нашел, кроме как попытаться использовать провокацию против России», — сказал Затулин.

Парламентарий подчеркнул, что Лукашенко «не дождался звонка» от президента РФ Владимир Путина, которого президент Белоруссии «очень ждет, рассчитывая поторговаться в этой ситуации», и, не дождавшись этого звонка, решил «усугубить ситуацию», раскручивая идею возможной экстрадиции.

"Многие в России из числа людей, которые все-таки как-то доверяли Белоруссии и Лукашенко, не верят, что Лукашенко способен на такое предательство. Я не столь оптимистичен, потому что, напоминаю, был уже случай, когда гражданина России выдали по запросу Азербайджана. Я напомню, что и в случае с Украиной он (Лукашенко повел себя — ред.) крайне двулично … Мы не можем похвалиться тем, что наш ближайший союзник как-то разделяет нашу точку зрению о происходящем на Украине", — сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что Лукашенко «демонстративно, до последнего момента» поддерживал Петра Порошенко и говорил всем, что Порошенко обязательно станет президентом во второй раз.