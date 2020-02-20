Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию, чтобы расследовать причины жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане. Об этом говорится в опубликованном в четверг, 20 февраля, сообщении на официальном сайте комитета.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — отмечается в сообщении.

20 февраля сообщалось о крушении самолета Ан-2 в 10:45 (02:45 мск) по местному времени при взлете с аэродрома Магадан-13. На борту находились 14 человек, в том числе 12 пассажиров. Все они самостоятельно покинули воздушное судно. В результате происшествия пострадали семь человек, один из пассажиров находится в тяжелом состоянии. Всех, кто находился в самолете, доставили в больницу. После осмотра врачи отпустили домой девятерых пассажиров.

Сотрудники Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России возбудили уголовное дело. На месте развернута следственно-оперативная группа, которая проводит расследование произошедшего.

По предварительной версии, представители следственных органов квалифицировали дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного судна».