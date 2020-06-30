Сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) может быть приостановлен повторно, если ситуация с распространением коронавируса будет неблагоприятной, заявил комиссионер НБА Адам Сильвер.

Сезон НБА был прерван в марте из-за коронавируса. Розыгрыш турнира должен возобновиться 30 июля, матчи пройдут в спортивном комплексе Disney в Орландо с участием 22 клубов.

«Конечно, если случаи заражения единичные, это одно дело. Будет иметь важное значение понимание того, как будет развиваться ситуация с заражением в нашем сообществе. Это будет одним из факторов при принятии решения о том, следует ли нам продолжать. Но, конечно, если будет много случаев, мы остановим чемпионат. Нельзя сбежать от этого вируса», — приводит слова Сильвера ESPN.

«Я абсолютно убежден, что в закрытом комплексе будет безопаснее, чем за его пределами, потому что я знаю немного примеров, когда проводится массовое тестирование сотрудников, у которых нет симптомов, — добавил он. — В некотором смысле это, возможно, модель того, как в конечном итоге могут открыться другие отрасли».

Говоря о подготовке к возобновлению сезона, Сильвер отметил: «Одна вещь, которую мы узнали о вирусе, состоит в том, что многое непредсказуемо, и вместе с профсоюзом игроков мы ежедневно изучаем данные».

«Мы проводим ежедневное тестирование. Мы не раскрыли точных цифр, но если бы мы увидели большое количество случаев заражения, это, конечно, тоже стало бы поводом к остановке», — отметил Сильвер.