Комик Александр Долгополов сообщил в соцсетях, что успешно прибыл в страну назначения из России.

«Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку», — написал комик в своем Instagram.

View this post on Instagram Мы доехали! Мы в безопасности, пока. Спасибо за поддержку! A post shared by Александр Долгополов (@sankldive) on Jan 23, 2020 at 5:10am PST

Долгополов сфотографировался в узнаваемом месте, передает «Фонтанка».

Комик опубликовал фотографию, на которой он запечатлен на фоне стены, на которой нарисован президент России Владимир Путин. По информации издания, эта стена находится в Израиле, комик якобы приземлился в аэропорту Бен-Гуриона.

Напомним, полиция в Подмосковье начала проверку в отношении Долгополова из-за сообщения об оскорблении чувств верующих в одном из его стендапов, позже стало известно, что комик покинул Россию.

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