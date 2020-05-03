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Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.

Первым делом, по словам специалиста, он бы обзвонил коллег и предупредил о своем заболевании.

«Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты», — написал телеведущий.

Комаровский отметил, что далее бы ориентировался по симптоматике. В случае болей в горле он использовал бы леденцы, если повысится температура — парацетамол.

«И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть, никаких проблем нет», — заявил телеведущий.

Он указал, что не использовал бы такие средства, как хлорохин, азитромицин, а также противовирусные препараты для борьбы с ВИЧ-инфекцией.

«Все, что буду, — это литрами пить жидкость и есть фрукты», — заключил Комаровский.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По статистике ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

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