В разгар пандемии и увеличения случаев воспаления легких медики обсуждают способы лечения и профилактики заболеваний. Как рассказал Евгений Комаровский, сон лежа на животе является одним из самых работающих способов активизации воздухообмена.

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По его словам, вирус поражает задние отделы легких, а когда вы лежите на животе, то в этих отделах воздухообмен активизируется, что значительно улучшает ваше состояние в целом. Комаровский отмечает, что при тяжелом течении COVID-19 нужно спать на животе, да и просто лежать, бодрствуя.

Еще один совет от Комаровского — если у вас большой живот и лежать на нем неудобно, нужно вытащить пружины из матраса.

Интересное наблюдение от врача-пульмонолога с 40-летним стажем Накипа Каштанова. По его словам, 100% людей, болеющих пневмонией, храпят. Причем даже обычно спокойно спящий человек может захрапеть, если он спит в неудобной позе, накануне обильно поужинал, а в помещении душно. Храп — одно из ключевых условий механизма развития воспаления легких, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что при COVID-19 могут происходить нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и возникать проявления инфекции на коже и бессонница и любые другие симптомы ОРВИ.