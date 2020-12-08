Евгений Комаровский призвал сограждан не обольщаться, думая, что они спасутся от заражения коронавирусом, глотая БАДы, витамины, настойки и так далее. Есть только один способ не заразиться COVID-19.

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По словам популярного врача и телеведущего, спасти от заражения может только вакцинация, другого средства пока нет. Витамин D, витамин С, цинк не имеют никакого отношения к тому, заболеете вы или нет.

Комаровский еще раз подчеркнул: все зависит от количества вирусов, с котором вы столкнетесь, то есть от вирусной нагрузки. А еще от того, в какой состоянии будет в это момент ваш иммунитет. Об этом можно почитать по ссылке.

Комаровский все время говорит и пишет о том, что крайне важно проветривать помещение, в котором вы живете и работаете, и дело не только в коронавирусе. Например, переболевший простудой ребенок будет еще долго кашлять, если в комнате сухой и жаркий воздух. А если воздух чистый, свежий и как следует увлажненный, то и дети, и взрослые выздоравливают и восстанавливаются намного быстрее.

Если человек находится в непроветриваемом помещении, наполненном вирусами, хотя бы минут пятнадцать, ему ничто не поможет спастись от заражения, сказал врач.

Ранее Комаровский возмутился советами по лечению коронавируса, которые, по его словам, дают «жуткие эксперты». То дышать водкой, то содой, то капать раствор конского навоза, перечислил врач новомодные методы.