Доктор Комаровский объяснил в соцсетях, нужна ли прививка тем, кто уже переболел ковидом.

вакцина

По его словам, сегодняшняя позиция большинства всех медицинских сообществ «чёткая и единая». Она гласит, что прививать надо даже тех, кто переболел, и не важно, легко или тяжело. Как отмечает Комаровский, и уровень защиты иммунитета, и количество антител после прививки выше, чем после перенесенного заболевания.

В Евросоюзе сегодня назвали срок окончания массовой вакцинации населения. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, привить всех желающих должны до конца лета нынешнего года.

В Евросоюзе одобрено три вакцины: разработка Pfizer/Biontech, препарат Moderna и препарат AstraZeneca. Еще две вакцины должны быть готовы в ближайшие недели.

В России вакцинация стартовала в декабре прошлого года. Сейчас можно привиться препаратом «Спутник V» (разработка центра Гамалеи). Вакцина предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели. Еще есть вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор».

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург предположил, что в России может появиться свой штамм коронавируса, как это произошло в Великобритании и ЮАР. Он указал, что такая мутация, скорее всего, уже существует, но пока официально не выявлена.