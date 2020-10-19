Как рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский, есть люди, которые никогда не заразятся COVID-19.

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— К коронавирусу у достаточно большого количества людей, видимо, есть врождённый иммунитет. Они просто не болеют и всё, — подчеркнул медик.

Он считает, что пока непонятно, что сейчас происходит с коллективным иммунитетом.

— Потому что значительное количество людей не заболеет. Или которые переболели очень легко, или просто бессимптомно перенесли это всё. Поэтому рано или поздно мы выйдем на понимание того, что смертность на уровне гриппа. Мы до этого дойдём, — сказал Комаровский.

Коллективный иммунитет — эффект сопротивления распространению инфекции в популяции, часть членов которой имеет к данной инфекции личный иммунитет. Из-за ослабления каналов прямой передачи возбудителя от индивида к индивиду коллективный иммунитет некоторым образом защищает и уязвимых для возбудителя индивидов.

Ранее неоднократно отмечалось, что у вируса нет цели убить человека (носителя), потому что в этом случае погибнет и он сам.

Российский вирусолог Анатолий Альтштейн предрек рост числа зараженных. По его мнению, людям лучше самоизолироваться в комфортных для них местах. Ученый считает, что вторая волна коронавируса в России не обязательно окажется слабее первой. К сожалению, у россиян пока не сформировался коллективный иммунитет, и для его усиления необходима массовая вакцинация.

Как сообщалось ранее, в гражданский оборот российская вакцина, которую назвали «Спутник V», поступит с 1 января следующего года. В Минздраве отмечали, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет.