Доктор Комаровский на своем YouTube-канале назвал способ защиты от нового штамма коронавируса. Он сразу оговорился, что данные о том, что новый штамм на семьдесят процентов заразнее первоначального, нуждаются в проверке.

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Как сообщалось ранее, в Британии обнаружили новый штамм коронавируса, и он очень заразный. Вскоре такую же мутацию зафиксировали в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Авиасообщение с Великобританией прекращено более чем 20 странами.

Евгений Комаровский прокомментировал эту информацию. По его словам, для защиты от патогена достаточно соблюдать нынешние предписания: носить маски, не находиться с людьми в закрытых помещениях, да и вообще избегать скопления людей, если есть такая возможность. Все эти меры позволят лишний раз не вдохнуть заразу.

Коллега Комаровского Александр Мясников рассказал о влиянии использования интерферона гамма для лечения тяжелых ковидных пациентов. По его словам, выводы российских врачей о том, что дефицит интерферонов влияет на тяжелое течение инфекции подтверждаются.

Как сообщила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, депутаты намерены рассмотреть закон о самоизоляции в весеннюю сессию. Они изучат опыт борьбы с инфекцией, в том числе, международный, и разработают законопроект об определении самоизоляции. По её словам, коронавирусом переболели уже 55 российских сенаторов.