Евгения Комаровского, педиатра и телеведущего, спросили, как узнать, болел ли ребёнок коронавирусом нового типа или нет. Возможно, есть какие-то признаки, типа отсутствия обоняния или что-то ещё.

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Комаровский напомнил, что дети намного легче переносят эту инфекцию, чем взрослые. По его словам, точно определить, переболел ли человек, в домашних условиях невозможно. Нужно сдавать тест, а других методов пока не придумано. Причём как детям, так и взрослым.

Ориентироваться на симптомы вроде потери обоняния Комаровский не рекомендует, так как у молодёжи их может и не быть: они, как правило, болеют бессимптомно.

Он предупреждает, что даже уже перенесённая инфекция не дает гарантии того, что переболевший человек не заразит других. Врач призывает не забывать об осторожности, соблюдать дистанцию и мыть руки. Только после спада пандемии, когда лаборатории будут работать в обычном режиме, мы все сможем выяснить, имеются ли у нас антитела, чтобы понять, кто болел, а кто нет.

Как считает иммунолог Михаил Костинов, даже коронавирус не заставит россиян променять новогодние корпоративы на домашние посиделки. За это веселье, скорее всего, придётся платить всплеском заболеваемости. Опасность корпоративов состоит ещё и в том, что могут пострадать близкие празднующих.