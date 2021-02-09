Причиной серьезного воспаления может стать попадание в волосяной мешочек кожи стафилококковых бактерий. Скопление гноя с некрозом тканей называют фурункулом, а само заболевание – фурункулезом.

комаровский

О том, что делать, если появился фурункул, чтобы он не перерос в хроническую проблему, рассказал доктор Комаровский. По его словам, фурункул всегда является инфекцией, вызываемой золотистым стафилококком.

Для лечения фурункулов применяют два вида лекарственных средств: антибактериальные (местно) и антистафилококковые (внутрь). Иногда лекарства не помогают и требуется хирургическое вмешательство.

По мнению хирургов, терапия не приведет к успеху, если не будет своевременно удален или вскрыт и дренирован очаг гнойного воспаления.

Чаще всего фурункулы появляются на коже шеи, затылка, лица, спины, бедрах. Воспалительному процессу и нагноению тканей способствует несколько факторов. Это плохая гигиена, постоянное трение одежды о кожу, ссадины, открывающие доступ бактериям, слишком активная работа желез, гиповитаминоз, а также различные заболевания, связанные с нарушением обмена веществ.

Особую опасность представляют фурункулы, локализующиеся в средней части лица (от бровей до уголков рта). Может возникнуть такое осложнение, как гнойный менингит.

Ранее Комаровский ответил на вопрос, как в сезон ОРВИ и ОРЗ отличить обычную вирусную инфекцию от коронавируса. Если вы наблюдаете полную потерю обоняния и вкуса, — это коронавирус с вероятностью, превышающей 99 процентов. Чтобы было сто процентов, нужно сдать тест и пройти обследование.