Доктор Комаровский ответил на вопрос, как сейчас, в сезон ОРВИ и ОРЗ, отличить обычную сезонную вирусную инфекцию от коронавируса.

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По его словам, сделать это довольно просто. Если вы наблюдаете полную потерю обоняния и вкуса, — это коронавирус с вероятностью, превышающей 99 процентов. Чтобы было сто процентов, нужно сдать тест и пройти обследование.

Комаровский напомнил, что специфические изменения в легких видны при компьютерной томографии (КТ). При поражении легких требуется лечение, которое назначает врач.

Если заболевание протекает без дыхательной недостаточности (одышки), то никаких особенностей в лечении нет, оно лечится так же, как любое ОРВИ или ОРЗ.

Комаровский неоднократно говорил, то при COVID-19, как и при любом другом вирусе, антибиотики бесполезны. По его словам, есть очень мало состояний, когда антибиотик нужно назначить срочно, однако мы имеем то, что имеем.

Ранее ученые Йельского университета объяснили, почему мужчины в 1,7 раза чаще умирают от коронавируса, чем женщины. По словам исследователей, женщины имеют две Х-хромосомы, которые богаты генами, регулирующими иммунный ответ. Также защитную роль играет женский половой гормон — эстроген.