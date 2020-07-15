Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский на своем YouTube-канале, отвечая на вопросы подписчиков, рассказал, как лечиться от коронавируса кормящим матерям. Известно, что женщинам в это время советуют избегать любых лекарств.

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Комаровский подчеркнул, что в современном мире младенец может быть здоровым и без грудного вскармливания, ведь живая и здоровая мать для него важнее, чем молоко.

— Нельзя откладывать лечение матери только на том основании, что она кормит грудью. Здоровая мама и живая нужна намного больше, чем грудное молоко. Если вам жизненно важно принимать лекарство, несовместимое с грудным вскармливанием, значит, прекратите кормить грудью, — сказал врач.

Он добавил, что матерям нельзя нервничать, поэтому не стоит их запугивать и «нагнетать ситуацию». В данном случае, их адреналин намного вреднее для малыша, чем лекарства.

В России за последние сутки выявлено 6248 заразившихся. За весь период пандемии число россиян с коронавирусом приблизилось к 740 тысячам, из них свыше 11,6 тысяч умерли.

Как ранее рассказывал Комаровский, укрепить иммунитет, сидя на диване, с помощью каких-либо таблеток или БАДов, невозможно. По его словам, «укрепление иммунитета — это физические нагрузки, отсутствие вредностей в питании, избытка сахара, отсутствие лишнего веса, отсутствие стрессов, отсутствие стерильности. Это регулярные положительные эмоции, это регулярный секс».