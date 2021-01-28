Евгений Комаровский продолжает отвечать на вопросы на своем сайте. Одна из подписчиц, которой 29 лет, спросила врача и телеведущего, что ей делать с шейным остеохондрозом.

спина

По ее словам, к болям в шее присоединились скачки давления. У нее стала болеть и кружиться голова, неметь пальцы, а затем полностью руки.

Остеохондроз шеи – заболевание шейного отдела позвоночника, которое характеризуется поражением хрящевой ткани дисков и прилегающих к ним костных структур с возникновением воспаления.

Комаровский ответил, что нужно провести обследование, чтобы понять, влияет ли воспалительный процесс на артерии: пережимаются они или нет.

По его мнению, это очень «советский» диагноз, и не так уж много шансов, что именно по этой причине организм идет вразнос. Следует посетить эндокринолога и вообще обследоваться.

Также стоит, возможно, пересмотреть свой образ жизни, больше гулять, увеличить физнагрузки и даже «родить ребеночка», посоветовал медик.

Как ранее отмечал Комаровский, коронавирус приводит к опасным последствиям, которые можно охарактеризовать одним словом — постковид. Этот термин описывает симптомы у людей, уже переболевших COVID-19.