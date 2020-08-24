Сразу несколько команд чемпионата мира по автогонкам «Формула-1» выразили тревогу в связи решением организаторов Гран-при России допустить зрителей на трибуны во время продолжающейся пандемии коронавируса.

По информации немецкого издания Bild, не все команды разделяют идею проведения этапа с болельщиками, потому что опасаются за здоровье пилотов и членов своих команд.

Российский этап чемпионата, который пройдет 25-27 сентября, станет первым в году, на котором будут присутствовать зрители.

Гендиректор АНО «Росгонки» Алексей Титов ранее заявил, что организаторы Гран-при России на «Сочи Автодроме» ожидают от 30 до 32 тысяч зрителей, но во время проведения этапа будут строго соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.

Aus Angst vor Corona — Formel-1-Zoff um Zuschauer beim Russland-Rennen https://t.co/6qjOmncbTP — BILD (@BILD) August 22, 2020

Организаторы чемпионата «Формулы-1» в июне опубликовала утвержденные Международной автомобильной федерации (FIA) поправки в регламент сезона 2020 года, принятые из-за пандемии коронавируса. Они касаются различных гоночных процедур, включая старт и возобновление гонки, церемонии награждения, стартовой решетки, напоминает РИА «Новости».