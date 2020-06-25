Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребители F-22 ВВС США при поддержке самолетов-заправщиков KC-135 Stratotankers «перехватили» два российских противолодочных самолета Ил-38 в районе Аляски.

Сообщается, что российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве.

«Пятый раз за месяц NORAD продемонстрировало свою готовность и способность защищать родину, перехватив российские военные самолеты, вошедшие в нашу опознавательную зону ПВО Аляски», — приводятся в Twitter слова командующего NORAD генерала Терренса О’Шонесси.

Российские и американские стратегические бомбардировщики регулярно совершают полеты у границ США и РФ, не заходя в воздушное пространство друг друга. В свою очередь истребители двух стран совершают так называемые «перехваты» бомбардировщиков. Как правило, такие полеты проходят без происшествий и являются стандартной практикой для США и России.