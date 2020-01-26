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Команда ветеранов ЦСКА победила «Спартак» и выиграла Кубок легенд по хоккею

19:30 26/01/2020

Ветераны московского хоккейного клуба ЦСКА в пятый раз стали победителями традиционного турнира Кубок легенд. На финальной встрече «армейцы» одолели столичный «Спартак», передает РИА «Новости».

Игроки ЦСКА, в составе которых на ледовую арену вышли Сергей Федоров, Павел Буре, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие известные хоккеисты, победили «красно-белый» ФК со счетом 7:5.

Главным судьей матча был действующий глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Он вместе с президентом Федерации хоккея России Владиславом Третьяком принял участие в церемонии награждения команд. Соревнования проходили 25-26 января в подмосковных Лужках.

«Спартак» выиграл турнир в 2018 году. В матче за третье место «Динамо» оказалось сильнее «Крыльев Советов» (10:4).



