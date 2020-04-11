СПОРТ

Команда Лукашенко выиграла турнир по хоккею среди любителей

21:42 11/04/2020

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Хоккейная команда президента Беларуси выиграла турнир среди любителей. В финальной серии матчей, которая продолжалась до двух побед, коллектив Александра Лукашенко обыграл сборную Минской области. Счет: 8-4. Глава государства отметился результативной передачей, передает телеканал «МИР 24».

«С каждым годом чемпионат становится все сильнее, и, конечно, все хотят выиграть, все настраиваются на каждую игру, порой выигрывают с минимальным счетом. Команда президента, видите сами, много бросает, много атакует, много игр выигрывает», – отметил вратарь команды Минской области Сергей Роговский.

«Хоккей – это очень интересный вид спорта, динамичный, подвижный, с силовой борьбой, с эмоциями, и сезон был в этом году хороший, интересный, и команды оказывали достойное сопротивление друг другу», – сказал нападающий хоккейной команды президента Беларуси Степан Пономарев . Команда президента Беларуси побеждает на любительском турнире уже в 11-й раз.



