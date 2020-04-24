СПОРТ

Команда Ferrari грозится уйти из Formula-1

00:29 25/04/2020

Команда Ferrari во главе с Маттиа Бинотто может уйти из Formula-1 из-за ограничений бюджета.

В прошлом году команды согласились на бюджетный лимит в размере 142 млн фунтов стерлингов на 2021 год. Однако из-за остановки тренировок и соревнований, нескольким командам нужно уволить персонал на время карантина.

После переговоров на прошлой неделе стало известно, что лимит бюджета на 2021 год может быть сокращен до £118 млн, а затем до £105,5 млн в 2022 году.

Маттиа Бинотто – техдиректор команды Ferrari заявил, что считает, такие ограничения неприемлемыми, так как они могут обесценить спорт.

форГорячие новинки Женевского автосалона (ФОТО)

«Уровень в £142 млн уже является новым и непростым запросом по сравнению с тем, что было заявлено в июне прошлого года. Этого нельзя достичь без значительных жертв, особенно с точки зрения человеческих ресурсов. F1 должна быть вершиной автоспорта с точки зрения технологии и производительности. Этот спорт должен быть привлекательным для производителей автомобилей и спонсоров, которые хотят связать себя с этой самой престижной категорией спорта. Если мы чрезмерно ограничим расходы, то рискуем значительно снизить уровень этого спорта», – заявил Бинотто в интервью The Guardian. Пандемия коронавируса стала «последним звонком» для «Формулы-1». Нужны радикальные перемены, чтобы автогонки смогли выжить – такое заявление CNN ранее сделал руководитель команды McLaren Андреас Зайдль после отмены очередной гонки.

Сезон F-1 должен был начаться в марте, но из-за пандемии все больше гонок переносят или отменяют все больше гонок – Гран-при Канады стала девятой из них. Зайдль подчеркнул, что мир «Формулы-1» и раньше был «нездоровым и неустойчивым», а в текущих условиях может потерять свои ключевые команды.

Ранее СМИ сообщили, что экс-глава команды «Формулы-1» Маурицио Арривабене присоединился в Италии к борьбе с коронавирусом и стал водителем скорой помощи.



