СПОРТ

Команда дворняжек из Москвы выиграла гонку «Волга Квест»

17:55 14/02/2020

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В Самарской области завершилась гонка на собачьих упряжках «Волга Квест». Первым к финишу пришел москвич Вячеслав Демченко, передает спортивный обозреватель телеканала «МИР 24» Александр Бриус.

Каюр заработал 400 тысяч рублей, а его собаки – вкусный и питательный корм на несколько недель вперед.

Кто за кого в ответе Москва и ее бездомные собаки

До финиша трассы длиной 460 километров добрались только двое участников. Вслед за победителем гонку завершил Арсений Тюрюмин из Иркутска. Разница между двумя упряжками составила пять часов.

Интересно, что москвич привез на Волгу собак смешанных пород, и оказался прав. Метисы хорошо приспособлены к аномально теплой зимней погоде. А вот иркутчанин ехал на упряжке хаски, которым в таких условиях очень жарко.

Именно из-за проблем с собаками остальные участники так и не смогли добраться до финиша. Слишком много псов пришлось снять с дистанции.

По правилам соревнований каюр обязан везти травмированную или уставшую собаку в своих санях. На контрольном пункте животное осматривает ветеринар и решает, может ли пес продолжать гонку. Когда в упряжке у каюра остается менее шести собак, он вынужден признать свое поражение.

Еще одна проблема в том, что в теплую погоду снег начинает таять и превращаться в наст, который может повредить собачьи лапы. Именно поэтому для четвероногих бегунов шьют специальную обувь. Лапы животных мажут мазью и надевают на них башмачки из прочного материала. За тем, чтобы обувь оставалась цела, наблюдают и каюры, и доктора. Однако даже такие меры предосторожности помогают не всегда. В этом году из-за травм лап было снято немало собак.

Интересно, что ветеринарная бригада гонки учредила специальный приз в номинации «Лучший уход за собаками». Награду получила Мария Федорова из Санкт-Петербурга. Она стартовала на укороченной дистанции в 250 километров. И ни один из ее псов в гонке не пострадал.

Собаки не только хорошие спортсмены, но и отличные сыщики. В этом можно убедиться, посмотрев многосерийный фильм «Возвращение Мухтара 2» на телеканале «МИР» по будням после 16-часовых новостей.





Александр Бриус