Представители крупного повстанческого колумбийского движения «Армия национального освобождения» (ELN) обратились к властям страны с предложением о прекращении двустороннего огня на 90 дней, следует из заявления на сайте организации.

«Мы предлагаем президенту Ивану Дуке заключить договор о двустороннем прекращении огня сроком на 90 дней», — говорится в заявлении. Согласно ELN, данный шаг может способствовать разрядке напряженности и создать благоприятную атмосферу для начала переговоров о мире между движением и колумбийским правительством.

Дуке, в свою очередь, заявил, что Колумбия никогда не прекратит исполнять свой конституционный долг по борьбе с преступностью на территории всей страны.

"ELN — террористическая группировка, которая жестоко бичевала страну на протяжении десятилетий. Колумбия требует освобождения заложников и прекращения преступных действий", — написал президент в своем аккаунте в Twitter.

Армия национального освобождения Колумбии состоит из нескольких тысяч человек и является второй по численности вооруженной повстанческой организацией в стране после Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК). Колумбия, США и ЕС причисляют ELN к террористическим организациям.