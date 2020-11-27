Магаданская область получит в 2021 году на ремонт и строительство дорог 12 миллиардов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Сергея Носова.

«Эта цифра, которой раньше никогда не было на Колыме. Все необходимые объемы будут законтрактированы не в июле, не в августе, а в декабре-январе, это ближайшие месяцы, что позволит нам работать, готовиться к работам уже в первом квартале», — сказал Носов.

По его словам, по итогам инвентаризации дорог на Колыме, состояние только 17 процентов признано нормативным.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется реализовать до декабря 2030 года. Целью проекта является создание комфортного и безопасного передвижения по российским дорогам. В его рамках ремонтируют региональные муниципальные и дороги в военных городках, ликвидируют места концентрации ДТП, внедряют интеллектуальные системы управления движением, усиливают контроль за соблюдением ПДД. В итоге смертность на дорогах должна сократиться в три раза. Бюджет проекта составляет 4779,7 миллиарда рублей.