Колонна протестующих ушла с площади Независимости в Минске обратно в сторону дворца Независимости и Октябрьской площади, передаёт корреспондент Mpravda.com.

Вместо них на площадь пришла колонна верующих разных конфессий, которые совершают по центру города крестный ход за мир в Белоруссии.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.