Украинский бизнесмен Игорь Коломойский требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой возбудить уголовное дело против экс-президента Петра Порошенко который, согласно книге бывшего советника по нацбезопасности США Джона Болтона, просил США ввести санкции против бизнесмена, сообщает в субботу агентство «УНИАН» со ссылкой на заявление бизнесмена.

«Бизнесмен Игорь Коломойский написал заявление на имя генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, в котором требует возбудить уголовное дело против экс-президента Украины Петра Порошенко по части 1 статьи 369-2 УК Украины («злоупотребление влиянием»)», — говорится в сообщении. Также агентство опубликовало фотографию заявления.

По данным агентства, основанием для уголовного дела стала книга Болтона, в которой он описывает свой первый визит на Украину и в которой есть такой фрагмент: «После встречи (двух делегаций), Порошенко забрал меня в другую комнату на тет-а-тет, где попросил, чтобы США поддержали его переизбрание… Я ответил «нет» на просьбу о поддержке. Но чего Порошенко на самом деле хотел, так это санкций против Игоря Коломойского, украинского олигарха, который поддерживал (лидера партии «Батькивщина» — ред.) Юлию Тимошенко, которая была, во всяком случае, на тот момент, главным соперником Порошенко на выборах 2019 года», — цитируется в заявлении Коломойского отрывок книги Болтона.

При этом Болтон не исключил возможность поддержки и предложил Порошенко передать в Минюст США улики против Коломойского. Также Болтон упоминает, что Порошенко заявил о желании купить больше американского оружия.

По мнению Коломойского, из книги усматривается, что Порошенко, находясь на посту президента Украины, предложил Болтону противоправную выгоду для третьих лиц в виде значительного увеличения закупок оружия, а в обмен попросил его повлиять на должностных лиц иностранного государства, в частности на президента Дональда Трампа, с целью наложения санкций на бизнесмена.

Как пишет агентство, Коломойский считает, что в действиях Порошенко есть признаки преступления, целью которого был материальный вред Коломойскому.