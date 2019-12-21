Российским гражданам достаточно тяжело планировать семейный бюджет и не залезать в долги. Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Илья Чиркин рассказал «РИА Новости», как избежать «долговой ямы».

Чтобы не возникло проблем с обязательствами перед банками, лучше отложить сумму ежемесячного платежа. Кроме того, нужно не совершать необдуманных покупок и не брать новых кредитов. Новые займы лучше брать не раньше февраля.

16 декабря «Известия» сообщали, что судебные приставы России получили с января по октябрь 2019 года 23,4 тыс. жалоб на навязчивых взыскателей задолженностей. Это на 35% больше показателей прошлого года. Тогда Федеральная служба судебных приставов получила 17,4 тыс. жалоб.

Отмечается, что чаще всего граждане сообщали о звонках и сообщениях, которые нередко совершались и родственникам должника с угрозами раскрытия персональных данных, и оказании на должников психологического давления.