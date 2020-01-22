Коллекторским агентствам могут разрешить взыскивать долги россиян по услугам ЖКХ, пишет 22 января «Коммерсант» со ссылкой на новый вариант законопроекта о деятельности по возврату просроченной задолженности.

В настоящее время проект дорабатывается. Тем не менее эксперты полагают, что допуск коллекторов до долгов по ЖКХ целесообразен, так как управляющие компании и ресурсоснабжающие организации нередко нарушали права граждан, так как не подпадали регулирование в сфере взыскания.

21 января сообщалось, что в Госдуме предложили запретить деятельность коллекторских агентств, так как граждане стали больше жаловаться на угрозы и шантаж со стороны таких организаций.