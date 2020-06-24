Недавно на Острове Любви появились новые ведущие – Майя Донцова и Алексей Купин. Вот только коллектив островитян остался не в восторге от подобного новшества и не воспринимает супругов в новом для них статусе.



Так, многие участники телестройки считают, что Майя намеренно провоцирует отдельных ребят ради того, чтобы они устраивали скандалы и потасовки. Среди недовольных деятельностью Донцовой можно назвать Алину Галимову, которая винит новую ведущую в испорченных отношениях со своим возлюбленным Никитой Рудаковых.



Также Анастасия Стецевят, которую Майя безуспешно пыталась стравить с ее подругой Яной Захаровой, отказалась приходить на Лобное Место, когда его будут вести Купины. Девушка считает, что Донцовой следует обратить большее внимание на собственные отношения с мужем, который подавляет все ее начинания и не дает той сказать ни слова.