Анастасия Тропицель была своеобразной девушкой, яркой жизни которой завидовали подростки всего мира. Коллеги девушки, такие же блогеры, наперебой публикуют фото с ней, пишут слова соболезнования родным. «» выяснил, какой в реальной жизни была девушка и в чем феномен ее успеха.

По громким заявления Насти, уже в 15 лет она заработала первый миллион, почти каждый свой шаг девушка старательно описывала в «Инстаграме» и YouTube. Красочные снимки из путешествий, масштабные праздники, казалось, вся жизнь впереди. Но накануне Тропицель разбилась насмерть на ее любимом острове Бали в результате ДТП. Блогер не справилась с управлением своего байка, от полученных травм девушка скончалась на месте.

«» связался со знакомыми Анастасии. Несмотря на трагедию, друзья считают, что блогер продолжает «жить» в соцсетях.

Знакомая Тропицель Анна Г. рассказала нам, как смерть Анастасии отразилась на российском сообществе блогеров.

— Вообще жесть! — начала Анна. — Так несправедливо. Очень светлая девушка. Постоянно улыбалась, вела действительно осознанный блог. Помню, что вдохновляла меня делать йогу по утрам. Кстати, «знакомство» у нас получилось необычное. Мои родственники сдают квартиру, однажды, я увидела наш ковёр, кухню и ванну в «Инстаграме» Насти. Оказывается, она у нас пожила какое-то время. Бывают же совпадения.

— Анастасия же зарабатывала миллионы и снимала квартиру?

— Вот я не знаю. Ещё вот, что скажу: как бы странно ни звучало, я рада, что ее контент продолжает жить и сейчас! Появился новый хештег, видео вирусятся и по-прежнему полезны, многие люди задумались о ценности своей жизни…

За жизнью Анастасии следили не только девушки, девочки, но и парни. Тропицель начала путешествовать, когда ей не было и 18 лет. Влад В. рассказал «», что родители одобряли экстремальный образ жизни дочери.

«Настя для меня была личным блогером-мотиватором, которая замотивировала меня начать путешествовать, как она стала блогером, — начал Влад. — Я узнал о ней уже после ее взлета в YouTube-сфере. О мечтах мы никогда не говорили, мне казалось, что у нее все уже есть, да еще и в ее юном возрасте. Она была примером для меня».

— Анастасия умела водить байк?

— Водить, скорее всего, она умела, но, может, и нет. Это никому неизвестно. Конечно, жаль, что мы ее потеряли в столь раннем возрасте, да еще так глупо.

— Как Вас мотивировала Анастасия?

— Мотивировала меня своими постами, красивыми фотографиями из путешествий, поэтому я начал откладывать деньги на поездки мечты.

— Как у нее получилось заработать миллионы?

— Заработок в основном от рекламы, а что она рекламировала, я не знаю. У нее армия поклонников, потому что за ней было интересно наблюдать, ее блог в «Инстаграме» цеплял постами, да и YouTube-сфера у нее была красива ее влогами с путешествий. Настя «зашла» блогерам, потому что у нее был новый формат для России — путешествия, блоги в раннем возрасте! Знаю ее только со стороны путешествий, скорее, это было ее хобби.

— Как до 18 лет ей удавалось путешествовать?

— Ее в самолёт спокойно впускали, так как у нее была юридическая доверенность, согласие от родителей. Благодаря этому ей все удавалось.

— Она одна летала?

— Она летала не одна, всегда с друзьями. Они, вероятнее всего, были совершеннолетними и несли ответственность за нее.