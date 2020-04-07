Число пациентов в Забайкальском крае, у которых лабораторно подтвердилось наличие коронавируса SARS-CoV-2, увеличилось с одного до трех. Об этом во вторник, 7 апреля, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Обе пациентки, у которых диагностировали коронавирус, прибыли в Забайкальский край из Москвы. Одна из них госпитализирована в инфекционное отделение Нерчинской больницы. Перед этим женщина приехала в Нерчинск из Улан-Удэ, а ранее — прилетела в Москву из Армении.

Вторая пациентка направлена в первую городскую больницу Читы. В начале апреля она также приехала из Москвы и находилась в селе Улеты.

Состояние обеих женщин удовлетворительное.

Также в областной администрации сообщили, что управление МВД России по Забайкальскому краю будет составлять списки граждан, которые прибыли в регион из других субъектов страны. Эта информация будет передаваться властям на местах.

В Забайкальском крае с 31 марта действует режим обязательной самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции. Жителям нужно оставаться дома, а выходить на улицу можно только за продуктами питания, лекарствами, для экстренного посещения врача, для выгула собак (не более 100 м от дома), выноса мусора или для поездки на работу в случае, если человек не был переведен на удаленный режим.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 200 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России диагностировано 6343 случая заболевания COVID-19. 406 человек вылечились. 47 пациентов скончались.

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