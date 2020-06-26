Частота случаев выпадения детей из окон растет с пугающей скоростью. Буквально через день из разных регионов приходят печальные известия. Дети либо гибнут, либо получают увечья. Последняя трагедия случилась в Новочеркасске – 25 июня двухлетний малыш выпал из окна 5-го этажа и скончался по дороге в больницу. Эксперты связывают участившиеся несчастные случаи с тем, что многие родители работают на удаленке и уследить за ребенком в такой ситуации им трудно.

По всей России в 2017 году из окон выпало 848 детей, из них 106 скончались, в 2018 году – уже 905 случаев, из них 123 смертельных, 33 остались инвалидами; в 2019 году по этой причине погибло 125 детей. По 2020 году статистику МВД планирует дать 15 июля, но уже очевидно, что количество возрастет. Падение с высоты является одной из ведущих причин детской смертности старше года в России.

Вот новости самых последних дней: 23 июня в Кургане двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на втором этаже, сейчас он в больнице. 24 июня в Магнитогорске 4-летняя девочка упала с высоты 3-го этажа, находится в клинике с отбитыми внутренними органами. Она облокотилась на москитную сетку.

В Иркутской области инциденты произошли 22 и 25 июня: в первом случае малыш выпал из окна 2-х этажного дома и сильно не пострадал, а во втором – 3-летний мальчик, оставшись без присмотра взрослых, забрался на подоконник и сорвался вниз с высоты третьего этажа, сейчас в больнице. В Башкирии только за июнь там выпало из окон 5 детей, один погиб.

В каждом из таких несчастных случаев следователи проводят проверку, чтобы установить степень вины родителей. Как правило, в отношении них возбуждают уголовное дело «Причинение смерти по неосторожности».

Как бороться с этой бедой, «» узнал у экспертов.

Советник Российского союза спасателей Владимир Рюрикович дал советы, как предотвратить беду.

– В каком возрасте дети чаще всего выпадают из окна?

– Как правило, это двух- и трехлетние дети. Ребенок в этом возрасте – исследователь. У него нет чувства опасности, страха. Только к определенному возрасту, где-то к шести годам, он способен усваивать информацию и оценивать, что происходит.

Большую угрозу таят в себе москитные сетки, они очень слабо крепятся, и когда ребенок на них опирается, он выпадает. Что нужно делать помимо, разумеется, родительского контроля: первое, лучше снять оконные ручки, не надо думать, что ребенок их не открутит. Много окон с угловыми фрамугами, которые не открываются, а откидываются. Открыли – снимите ручки, поставьте дополнительный фиксатор, крючок, чтобы ребенок не толкнул фрамугу. Далее, надо установить какое-то препятствие перед подоконником, чтобы ребенок до него не добрался. Например, прикрутить к стене доски. Не нужно думать, что ребенок не подтянется на подоконнике.

Самое надежное решение – решетки на окнах. Они должны быть надежно закреплены. Но если на первых этажах их ставят, то на верхних этажах, как правило, нет.

– Ведь и с подростками такое случается, что бы вы им посоветовали?

– Случается, и довольно часто. Молодежи прикольно сидеть на подоконнике открытого окна и болтать ножками, играть на гитаре, слушать музыку, делать селфи и так далее. Во-первых, никогда не сидите на подоконнике, особенно, если окно открыто. Посмотрел вниз, закружилась голова – это может случиться с каждым. Не надо забывать, что, когда ты сидишь с наушниками и слушаешь музыку, ты в какой-то степени отключаешься. У тебя уходит контроль опасности, ты теряешь ориентацию. Повернулся и выпал. И, разумеется, не стоит в пьяном виде садиться на подоконник.

В Москве готовятся серьезные меры по предотвращению ЧП связанных с выпадением детей из окон. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская готовит инициативу, которая позволит системно бороться с проблемой, о чем она и рассказала «»:

– Мы считаем, что пора предпринимать радикальные меры по защите детей от падения с высоты, потому что какие бы советы ни давали родителям спасатели и полиция, это не прекращается.

С 2016 года строителей обязали при возведении детских садов и других образовательных учреждений устанавливать специальные окна с замками. Но все случаи выпадения из окон за последние полгода произошли в жилом секторе. Дети падают из окон своих квартир!

Поэтому я готовлю предложение о необходимости внести изменения в строительные правила в Москве, которые обязывали бы в многоэтажных новостройках устанавливать только такие окна, которые защищены запорными устройствами от детей.

Москва строится, идёт реновация, среди новосёлов огромное количество семей с маленькими детьми. Если бы город обязал строителей ставить только безопасные окна, были бы спасены сотни детских жизней. Сегодня защита семьи и детства в нашей стране объявлена приоритетом, и я надеюсь, что такое предложение будет рассмотрено и принято.