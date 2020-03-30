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В одной из больниц Москвы скончался пациентка, у которой ранее подтвердился коронавирус. Об этом сообщается на сайте Мосгорздрава.

По словам врачей, 84-летняя пациентка страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний. У нее диагностировали пневмонию, женщина находилась на искусственной вентиляции легких.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки коронавирус подтвердился у 302 человек в России. Количество заболевших в стране за все время достигло 1836 человек, 66 из них выздоровели.

За последние сутки количество умерших выросло до девяти человек, а 30 марта стало известно о еще одном скончавшемся во Владимирской области пациенте. Вместе с московской пациенткой количество умерших возросло до 11.

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