Число случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 210 тыс., более 9 тыс. пациентов скончались. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Его цитирует «РИА Новости».

Вспышка заболевания СOVID-19, вызванного коронавирусом SARS-COV-2, впервые была зарегистрирована в конце 2019 года в китайском Ухане. К 20 марта заболевание распространилось в 163 странах мира.

В России на данный момент выявлены 253 случая заражения, большинство из них привозные.