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Периодичность курсирования поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом будет сокращена из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает ТАСС, объявили в компании «Российские железные дороги» (РЖД).

В декабре в Китае, как сообщал «Рамблер», началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку пандемией. По последним данным, по всему миру число заболевших превысило миллион человек.

25 марта в РЖД сообщили о падении пассажиропотока из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции и объявили об изменении периодичности курсирования ряда поездов на внутригосударственных маршрутах в данной связи.

Сегодня в компании объявили об отмене с 7 апреля курсирования 53 поездов формирования Федеральной пассажирской компании и сокращении периодичности курсирования еще 37 поездов, а также об изменении графика движения поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом — ежедневно будет отправляться на три пары поездов меньше.

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