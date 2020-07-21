За последние сутки число пациентов с коронавирусом в России выросло на 5 842, до 783 328 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 5 940 человек, за день до этого — 6 109, еще днем ранее — 6 234.

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У 24,2 процента новых пациентов нет симптомов заболевания.

За последние 24 часа еще 8 782 россиянина выписались после выздоровления, 153 пациента с коронавирусом умерли. За все время наблюдения от коронавируса в России излечились 562 384 пациента, 12 580 человек скончались.

Новые случаи зафиксировали в 81 регионе. Больше всего: Москва (602), Ханты-Мансийский АО (228), Свердловская область (227), Нижегородская область (196), Санкт-Петербург (189), Алтайский край (185), Иркутская область (181), Ямало-Ненецкий АО (178), Мурманская область (172), Московская область (149).

За ними следуют: Челябинская область (130), Красноярский край (127), Хабаровский край (126), Ростовская область (123), Томская область (115), Оренбургская область (114), Ульяновская область (110), Ставропольский край (109), Тюменская область (106), Омская область (104), Новосибирская область (102).

Менее 100 новых случаев: Волгоградская область (95), Саратовская область (94), Приморский край (94), Воронежская область (90), Архангельская область (81), Краснодарский край (78), Пермский край (73), Сахалинская область (63), Ивановская область (61), Кемеровская область (61), Коми (58), Кировская область (58), Самарская область (57).

Менее 50: Курганская область (47), Чувашия (46), Тыва (45), Тульская область (44), Ленинградская область (44), Якутия (44), Белгородская область (41), Тамбовская область (41), Дагестан (41), Пензенская область (40), Ярославская область (39), Башкирия (38), Владимирская область (37), Бурятия (37), Мордовия (36), Рязанская область (35), Калужская область (34), Камчатский край (34), Астраханская область (32), Удмуртия (32), Татарстан (30).

Менее 30: Орловская область (29), Курская область (28), Марий Эл (28), Республика Алтай (28), Амурская область (28), Адыгея (27), Вологодская область (26), Карачаево-Черкессия (25), Забайкальский край (25), Тверская область (24), Брянская область (23), Хакасия (21), Новгородская область (20).

Менее 20: Смоленская область (19), Псковская область (16), Кабардино-Балкария (16), Северная Осетия (15), Крым (14), Липецкая область (13), Карелия (13), Калининградская область (11), Ингушетия (11), Костромская область (10), Чечня (10), Магаданская область (7), Еврейская АО (2).

Как сообщал «Рамблер», к 21 июля в России провели более 25,4 миллиона тестов на коронавирус, 197 тысяч из них — за последние сутки.