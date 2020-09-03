Новенькая участница «Дома-2» Ульяна Павлова очень понравилась хедлайнеру проекта Николаю Должанскому. Мужчина решил показать продавщице из секс-шопа несколько своих фирменных телодвижений.



Стоит напомнить, что Ульяна Павлова удивила всех своим потрясающим сходством с Александрой Черно. Саша сама отметила, что эта девушка – её клон, только чуть худее. Пока что девушки не могут познакомиться и пообщаться лично, ведь Саша находится в декретном отпуске после рождения сына Стефана. На проекте Ульяна завела себе нового друга – Колю Должанского.





Девушка призналась, что на протяжении многих лет является его ярой поклонницей и фанаткой.

Коля сказал, что считает Ульяну очень хорошей девушкой. Мужчина поспешил научить её нескольким своим фирменным телодвижениям. Стоит напомнить, что с недавнего времени Николай – свободный мужчина. Его невеста Екатерина Богданова заявила, что покидает проект, а их отношения с Колей ставит на паузу, которая, возможно, будет бесконечной.