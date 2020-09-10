В эфирах реалити-шоу уже в открытую посмеиваются над Максимом Колесниковым, его троллят и вечно подкалывают. Не разглядела в нём достойного партнёра ни Яна Шафеева, ни другие девушки. Некоторые ребята начали сватать ему новенькую Ульяну Павлову, которая очень похожа внешне на Александру Черно, когда она только появилась в периметре телестройки. Многие сразу задумались над тем, что из перекрасившегося в блондина Максима Колесникова организаторы решили сделать второго Иосифа Оганесяна.



Можно было бы пошутить на тему отношений с Ульяной, но сейчас Колесников на самом деле выглядит очень бледно и скучно по сравнению с остальными, даже новенькими участниками проекта. Многие жители телестройки стараются вести себя максимально активно, придумывая всякие споры, конфликты, организуют даже битвы в бассейне и лезут в пары.



Колесников же по-прежнему продолжает вспоминать и спекулировать на своих отношениях с Алёной, ничего нового не придумывая. Возможно, такими шутками участники и организаторы проекта намекают парню, что в одиночках его в периметре держать не намерены.