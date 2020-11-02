Максим Колесников поделился своим мнением по поводу соперника Павла Бабича. В дневном эфире проекта от 1 ноября 2020 года показали, как Максим рассказывал девушкам из женской спальни о том, что он считает Пашу достойным конкурентом. Пока Колесникову красили волосы он поделился, что находит себя во многом схожим с ним. По мнению молодого человека, он тоже боролся за жизнь с раннего детства, как и Павел.



В итоге Максим решил не применять против Бабича каких-либо грязных методов и не говорить про его ошибки. В вечернем эфире проекта от 1 ноября 2020 года он планирует рассказывать лишь о себе, своих взлетах и падениях, достижениях и провалах. Пока неизвестно, собирается ли сам Павел «засаживать» своего соперника или будет лишь жаловаться на предательство любимой Екатерины Скалон и давить на жалость.



По мнению большинства зрителей и поклонников проекта, Павел – сильный, достойный и целеустремленный молодой человек, а Максима чаще всего обвиняют в хайпе на популярных девушках периметра, которые отличаются большим количеством подписчиков.