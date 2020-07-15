Алена Рапунцель и Максим Колесников сейчас отдыхают во Владивостоке, где у них как раз появилась возможность отметить праздничную дату – три месяца отношений. Максим решил как следует порадовать возлюбленную и в придачу к красивому букету цветов преподнес Алене набор дорогостоящих украшений.



Молодой человек устроил девушке сюрприз, чем привел ее в полный восторг. Алена призналась, что совсем забыла об этой дате, и тем больше была ее радость поздравлению и подаркам. На старте этих отношений очень немногие верили в пару ребят, вполне обоснованно считая Максима слишком молодым для Алены. Ведь у девушки уже был ребенок, а это существенная ответственность, не понимать груз которой Максим, конечно же, не мог.



Мама девушки Татьяна Владимировна тоже изначально весьма скептически отнеслась к выбору младшей дочери, опять же считая парня слишком молодым для нее. Но пока что Максим раз за разом доказывает, что он способен стать для Алены вполне надежной опорой.