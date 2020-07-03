Максим Колесников стремительно развивает отношения со своей возлюбленной Аленой Рапунцель. Так, парень уже живет в вип-домике своей девушки и, как он поначалу заявлял, даже привык к тому, что она – молодая мама, и рядом всегда находится ее маленький сын Богдан.



На днях Макс решил порадовать свою возлюбленную, пригласив ее на экстремальное свидание. Так, Колесников разбудил Савкину рано утром и потащил ее за город. Там парень заказал для них полет на парапланах, чтобы насытить их жизни незабываемыми впечатлениями.



Алена сначала была перепугана пребыванием в воздухе, но после все-таки решилась на это. Деталей же своего необычного свидания она не стала раскрывать, пообещав телезрителям все показать в эфире. Напомним, так как выпуски реалити-шоу отстают от съемок, зрители смогут увидеть свидание ребят уже на следующей неделе.