Некоторое время тому назад молодая мама телестройки Алена Савкина улетела в отпуск в свой родной Владивосток, прихватив с собой своего бойфренда Максима Колесникова и маленького сынишку Богдана.



Сейчас пара наслаждается своим отдыхом в Приморском крае. Ребята регулярно публикуют в своих соцсетях красивые снимки с совместного отдыха, а также видеоролики. Правда, ни на одной фотографии Богдана с ними не замечено.



Значит, Алена снова повесила ребенка на свою мать Татьяну Владимировну, которая сейчас также находится во Владивостоке. Ввиду этого становится понятно, почему телебабушка протестовала против приезда парня в их город, уговаривая оставить его на поляне. Также поговаривают, что Савкина привезла Макса в свой город ради того, что сразу представить его всей своей семье. Но сами ребята данные домыслы своих фанатов пока не комментируют.