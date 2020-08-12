У многих поклонников Алёны Рапунцель появилась надежда, что девушка снова вернётся на проект и возобновит отношения с Максимом Колесниковым. Нынешний участник проекта Игорь Григорьев разместил в своём микроблоге пост, в котором рассказал, что крайне удивился появлению в периметре Максима. Игорь уверен, что в скором времени на проект вернётся и Алёна, после чего молодые возобновят свои отношения.



Как считает Григорьев, сильные чувства не могли так легко и быстро угаснуть. К тому же, Алёна не зря записала песню про бывшего возлюбленного, это означает, что её любовь к нему не угасла. Сам Игорь по личному опыту знает, что с чувствами бесполезно бороться, поэтому он подозревает, что возвращение Алёны Рапунцель приведёт пару к воссоединению.



Недавно Савкину заметили вместе с сыном Богданом в съёмочной студии шоу «Бородина против Бузовой», поэтому подозрения о возвращении девушки на проект только усиливаются. Возможно у Алёны будет сценарий, похожий на отношения Безуса и Милены Безбородовой, но это покажет лишь время.