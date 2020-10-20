Коленные стулья полезная информация, которую нужно знать.
Какие плюсы
• Спина держится ровно.
• Идёт разгрузка позвоночника и тренировка мышц спины.
Какие минусы
• Идёт очень сильная нагрузка но ноги. В частности, на колени.
• Сильно затекают, опухают и «холодеют» ноги после длительного сидения.
• Если нужно развернуться или дотянуться до чего-либо, то можно легко потерять равновесие и упасть.
• Многие жалуются на сильную боль в коленных суставах. Может также развиться синовит.
• Может прогибаться спина.
• При неправильной регулировке люди могут сползать и испытывать сильную нагрузку на поясницу.
Как обычно, однозначного ответа нет. Отзывы были как положительные, так и отрицательные. Думаю, многие проблемы связаны с неправильной регулировкой стула.
Также, используя такие стулья, важно делать перерывы: 45 минут сидеть, 15 минут ходить и отдыхать.
Если говорить о моём мнении, то оно следующее: это переоцененная штука, которая может нанести вред здоровью, но всё же полезная.
Я бы использовала их строго ограничено для тренировки мышц спины и поддержания осанки. Например, посмотреть за ним серию сериала, или что-то вроде этого.
И не очень часто: за осанкой можно следить, а вот колени потом трудно будет вернуть в нормальное состояние.