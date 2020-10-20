Коленные стулья полезная информация, которую нужно знать.

Какие плюсы

• Спина держится ровно.

• Идёт разгрузка позвоночника и тренировка мышц спины.

Какие минусы

• Идёт очень сильная нагрузка но ноги. В частности, на колени.

• Сильно затекают, опухают и «холодеют» ноги после длительного сидения.

• Если нужно развернуться или дотянуться до чего-либо, то можно легко потерять равновесие и упасть.

• Многие жалуются на сильную боль в коленных суставах. Может также развиться синовит.

• Может прогибаться спина.

• При неправильной регулировке люди могут сползать и испытывать сильную нагрузку на поясницу.

Как обычно, однозначного ответа нет. Отзывы были как положительные, так и отрицательные. Думаю, многие проблемы связаны с неправильной регулировкой стула.

Также, используя такие стулья, важно делать перерывы: 45 минут сидеть, 15 минут ходить и отдыхать.

Если говорить о моём мнении, то оно следующее: это переоцененная штука, которая может нанести вред здоровью, но всё же полезная.

Я бы использовала их строго ограничено для тренировки мышц спины и поддержания осанки. Например, посмотреть за ним серию сериала, или что-то вроде этого.

И не очень часто: за осанкой можно следить, а вот колени потом трудно будет вернуть в нормальное состояние.