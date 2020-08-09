Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Instagram фотографии с семьей.

«С каждым годом все моложе и моложе выглядите!» — поразились фанаты в комментариях под постом.

View this post on Instagram С внуками ❤️ A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Aug 8, 2020 at 8:10am PDT

«Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!» — написала одна из поклонниц.

«Вы как и где приобрели секрет вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!» — восхитились в комментариях.

View this post on Instagram ❤️ A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Aug 8, 2020 at 8:08am PDT

«Сын такой взрослый, а мама не стареет!» — написал один из пользователей.

«Выглядите как ровесница, а не бабушка!» — призналась поклонница.

«София Михайловна! Вы неотразимы!» — отметила подписчица.

View this post on Instagram 💚 A post shared by София Ротару / Sofia Rotaru (@sofiarotaru.official) on Aug 9, 2020 at 4:24am PDT

«Вот прям юная девчушка», — восхитился один из фанатов.

Два дня назад народной артистке СССР Софии Ротару исполнилось 73 года. Она впервые вышла на сцену в 1962 году.