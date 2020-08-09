Поклонники Софии Ротару восхитились внешностью певицы, которая опубликовала в Instagram фотографии с семьей.
«С каждым годом все моложе и моложе выглядите!» — поразились фанаты в комментариях под постом.
View this post on Instagram
С внуками ❤️
«Ну и сколько вам лет? Не больше 35! Неземной красоты женщина!» — написала одна из поклонниц.
«Вы как и где приобрели секрет вечной молодости?! Вы колдунья, не иначе!» — восхитились в комментариях.
View this post on Instagram
❤️
«Сын такой взрослый, а мама не стареет!» — написал один из пользователей.
«Выглядите как ровесница, а не бабушка!» — призналась поклонница.
«София Михайловна! Вы неотразимы!» — отметила подписчица.
View this post on Instagram
💚
«Вот прям юная девчушка», — восхитился один из фанатов.
Два дня назад народной артистке СССР Софии Ротару исполнилось 73 года. Она впервые вышла на сцену в 1962 году.